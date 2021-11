Albi Maison de quartier du Marranel Albi, Tarn Spectacle de Noël pour les enfants Maison de quartier du Marranel Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Spectacle de Noël pour les enfants Maison de quartier du Marranel, 18 décembre 2021, Albi. Spectacle de Noël pour les enfants

Maison de quartier du Marranel, le samedi 18 décembre à 14:00

Contact : M. Juan NIETO 05 63 38 48 29 / 07 77 68 40 78 Maison de quartier du Marranel – Rue Alain Colas Maison de quartier du Marranel Rue Alain Colas 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00

