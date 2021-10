Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Spectacle de Noël par la troupe des « Masques Blancs » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe), le samedi 4 décembre à 15:00

“Je n’étais pas très contente l’année dernière… Oh non… Pas contente du tout…”, écrit Illana au Père Noël ! Comment va-t-il réagir en apprenant les erreurs dont a été victime cette petite fille ? S’agit-il réellement d’erreurs ou d’actes volontaires ? Qui serait le responsable ? Qui serait susceptible d’échanger des cadeaux contre des objets nuisibles… Qui ? Serait-ce le Père Fouettard ? Une seule façon de le savoir… Partir à sa rencontre ! Une fabuleuse expédition à bord d’un vaisseau spatial piloté par deux fidèles lutins. Des rencontres aussi étranges que celles d’elfes aux oreilles pointues, de lynx gardiens de prison ! Que de péripéties en perspective pour un féérique voyage… au bout de la terre !! Spectacle tout public (sur réservation au 04 92 41 76 60)

Gratuit, sur inscription, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

Spectacle de Noël par la troupe des « Masques Blancs » L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton

