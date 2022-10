Spectacle de Noël « Noël, de l’Avent à l’après »

2022-12-09 – 2022-12-09 Spectacle de Noël « Noël, de l’Avent à l’après » 1,2,3…6…12…24 ! D’abord, il y a l’attente…l’attente faite de rendez-vous et de traditions, puis, c’est le grand soir, soir de lumière et de joie…et après ? Que se passe-t-il avant Noël ? Que fête-t-on après Noël ? Venez le découvrir au travers du spectacle du Marché de Noël, un moment de retrouvailles et de plaisir proposé par le Théâtre du Marché aux Grains et interprété par les élèves du Lycée Schattenmann de Bouxwiller. Mise en scène : Céline d’Aboukir Professeure chargée de l’atelier : Pascale FREY avec les élèves du Lycée Schattenmann Animation gratuite proposée dans le cadre du Marché de Noël de Bouxwiller Lieu : parvis du Centre culturel Marie Hart dernière mise à jour : 2022-10-07 par

