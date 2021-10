Spectacle de Noël “Mère Noël se révolte” Méjannes-le-Clap, 22 décembre 2021, Méjannes-le-Clap.

Spectacle de Noël “Mère Noël se révolte” Salle des Fêtes Le Village Méjannes-le-Clap

2021-12-22 – 2021-12-22 Salle des Fêtes Le Village

Méjannes-le-Clap Gard

Venez participer au spectacle “Mère Noël se révolte” Mère Noël s’ennuie cette année encore. Elle aimerait fabriquer des jouets voire même conduire le traîneau ! Mais le Père Noël inflexible lui rappelle que… le Père Noël c’est lui! Non mais! Pas question de la laisser conduire SON traîneau!Alors que Mère Noël cherche une stratégie pour prendre les rênes (et les rennes par la même occasion), voilà que le Père Noël se fait mal au dos. Il est désespéré, il ne pourra pas conduire le traîneau… que faire?Mère Noël a bien une idée… Mais sera-t-il d’accord? Un conte musical qui parle avec humour de la place des garçons et des filles, des hommes et des femmes et incite chacun(e) à choisir son chemin avec authenticité. Avec la Compagnie “les Ziconoclastes” Tarif enfant : 7€/adulte et 5€/enfant – Durée : 45 minutes Organisé par l’Office de Tourisme Infos et réservation : 04 66 24 42 41

accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/

