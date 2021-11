Spectacle de Noel – Médiathèque 5 rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic, 18 décembre 2021, Le croisic.

Spectacle de Noel – Médiathèque

5 rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic, le samedi 18 décembre à 16:00

Noël – spectacle “La lettre au Père Noël” Par la compagnie Bulles de rêves 24 décembre, 20h, Esther et Télémaque préparent le sapin. Oups ! Ils ont complètement oublié d’envoyer leur lettre au père Noël !!! Catastrophe, zut et re-zut. Pour Esther pas question de patienter encore un an ! Elle donnera sa lettre au père noël en main propre ! Quelle heure est-il ? Vite une clef de douze, deux boulons, trois petits tours de manivelle et sa drôle de machine volante est prête à s’envoler. Attachez vos ceintures ! C’est parti pour une course contre la montre ! Mais c’est sans compter sur les facéties de Télémaque… * * * Inscriptions & renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32. Dès 5 ans, sur inscription (30 places). Ouverture des réservations le 20 novembre

Public

Noël – spectacle “La lettre au Père Noël” Par la compagnie Bulles de rêves 24 décembre, 20h, Esther et Télémaque préparent le sapin. Oups ! Ils ont complètement oublié d’envoyer leur lettre au…

5 rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic 5 rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T02:00:00