Spectacle de Noël : Les courants d’air Wissembourg, 12 décembre 2021, Wissembourg.

2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12 16:00:00

Wissembourg Bas-Rhin

EUR Par la compagnie L’Indocile. Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, souris est impatiente, elle attend la saison des courants d’air qui annonce Noël ! Sa joie est toujours la même. Surtout ne soyez pas surpris, ici les volets claquent et les fenêtres s’ouvrent toutes seules tel un calendrier de l’avent, pour déposer cadeaux et souvenirs. De drôles de jeux aussi et quelques pensées. Et un frère disparu il y a bien longtemps… Ça y est, les courants d’air approchent. Renard aussi… Et vous, vous venez ? Petits et grands, soyez les bienvenus ! A partir de 5 ans.

+33 3 88 94 11 13

