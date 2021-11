Creil Creil Creil, Oise Spectacle de Noël: “Les 7 trésors du Père Noël” Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Spectacle de Noël: “Les 7 trésors du Père Noël” Creil, 22 décembre 2021, Creil. Spectacle de Noël: “Les 7 trésors du Père Noël” Creil

2021-12-22 15:00:00 – 2021-12-22 16:00:00

Creil Oise Creil Oise 0 0 Spectacle “Les 7 trésors du Père Noël” de Anne Leviel. Un tour de contes malicieux, alternant les moments joyeux et poétiques, pour parler autrement de la magie de Noël. A partir de 6 ans. Sur inscription. Spectacle “Les 7 trésors du Père Noël” de Anne Leviel. Un tour de contes malicieux, alternant les moments joyeux et poétiques, pour parler autrement de la magie de Noël. A partir de 6 ans. Sur inscription. +33 3 44 25 36 13 Spectacle “Les 7 trésors du Père Noël” de Anne Leviel. Un tour de contes malicieux, alternant les moments joyeux et poétiques, pour parler autrement de la magie de Noël. A partir de 6 ans. Sur inscription. médiathèque de Creil

Creil

dernière mise à jour : 2021-11-05 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil