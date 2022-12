SPECTACLE DE NOËL LE CLOWN ZAG Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

SPECTACLE DE NOËL LE CLOWN ZAG Piriac-sur-Mer, 18 décembre 2022
Espace Kerdinio Route de Mesquer

2022-12-18 – 2022-12-18

Route de Mesquer Espace Kerdinio

Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Pour fêter Noël, spectacle enfants : Le clown ZAG fait son cirque. Au programme, musique, jonglage, bulles de savons géantes …

A voir en famille.

Le spectacle sera suivi de l’arrivée du Père Noël et d’un goûter gourmand. +33 2 40 23 51 42 Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer

