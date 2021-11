Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Spectacle de Noël « La Fée Etincelle » Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré Lot Saint-Céré Son, lumière et vidéo mapping sur la façade du lycée.

3 séances de 15 minutes à 18h, 18h30 et 19h les 2 jours.

Sur place, stands associatifs avec bars éphémères et restauration à emporter de 17h à 19h.

Lancement des festivités samedi à 17h30 avec mise en lumière de la place de la République et du grand sapin de Noël. +33 5 65 10 01 10 OT Lalbenque-Limogne

