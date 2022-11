SPECTACLE DE NOËL « ICI ET LÀ » (DÈS 2 ANS)

Le samedi 10 décembre à 10h30 Lieu : Médiathèque municipale Jean Arnal La Cie Crocambule sera à la Médiathèque municipale Jean Arnal le samedi 10 décembre à 10h30 pour mettre des étoiles dans les yeux de nos tout-petits avec le spectacle « Ici et là » (marionnettes, manipulations, chants, musiques et chorégraphies). Après un tour du monde des coutumes de Noël, Urielle et Ulrick reviennent avec des souvenirs plein la tête et des cadeaux plein leur sac. Le temps d’un spectacle nos deux lutins, tantôt humain, tantôt marionnette, vont nous faire revivre leur voyage sur les 5 continents. De la légende islandaise au chant traditionnel haïtien en passant par le conte africain partez à la découverte d’autres traditions de Noël. Dès 2 ans. Sur inscription. + d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque) Spectacle de Noël « Ici et là » (dès 2 ans)

