Spectacle de Noël – FANTASMAGIE Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Luc-la-PrimaubeLuc-la-Primaube MJC Luc-la-Primaube Catégories d’évènement: Aveyron

Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube

Spectacle de Noël – FANTASMAGIE Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube, 23 décembre 2022, Luc-la-PrimaubeLuc-la-Primaube MJC Luc-la-Primaube . Spectacle de Noël – FANTASMAGIE Espace St-Exupéry Luc-la-Primaube Aveyron Luc-la-Primaube

2022-12-23 – 2022-12-23 Luc-la-Primaube

Aveyron Luc-la-Primaube Aveyron 5 EUR Espace St-Exupéry Place de l’Esplanade Luc-la-Primaube A 15h à l’Espace St-Exupéry de la Primaube

FANTASMAGIE spécial Noël

5€ le duo

50 minutes

De 3 à 99 ans

Réservation obligatoire Magie, sketches, ventriloquie, … accueil@mjcllp.fr +33 5 65 42 30 33 http://www.mjcllp.fr/ MJC Luc-la-Primaube

Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube

dernière mise à jour : 2022-12-15 par MJC Luc-la-Primaube

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Autres Lieu Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Adresse Espace St-Exupéry Luc-la-Primaube Aveyron MJC Luc-la-Primaube Ville Luc-la-PrimaubeLuc-la-Primaube MJC Luc-la-Primaube lieuville Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Departement Aveyron

Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Luc-la-PrimaubeLuc-la-Primaube MJC Luc-la-Primaube Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-la-primaubeluc-la-primaube-mjc-luc-la-primaube/

Spectacle de Noël – FANTASMAGIE Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube 2022-12-23 was last modified: by Spectacle de Noël – FANTASMAGIE Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube 23 décembre 2022 Aveyron Espace St-Exupéry Luc-la-Primaube Aveyron MJC Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube

Luc-la-PrimaubeLuc-la-Primaube MJC Luc-la-Primaube Aveyron