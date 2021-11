Spectacle de Noël du R.A.M. – Mardi 7 décembre Espace Canal des 2 Mers, 7 décembre 2021, Lespinasse.

Espace Canal des 2 Mers, le mardi 7 décembre à 10:30

**Spectacle réservé exclusivement aux assistantes maternelles, et aux enfants qu’elles accueillent de manière régulière.** Un nouveau spectacle de la Compagnie, avec plusieurs histoires issues de la littérature actuelle. Au fil du voyage littéraire, les malles à trésors vont s’ouvrir pour dérouler le fil rouge du spectacle jusqu’à son terme, réjouissant et surprenant à la fois. Les bébés lecteurs seront plongés dans ce spectacle ciselé de chansons, mélodies, surprises sonores et visuelles, et mêlé de l’inventivité des auteurs jeunesse. La Compagnie offre son plaisir de jouer avec les livres pour faire aimer la lecture et susciter l’imagination pour l’épanouissement de chacun. Pour aller chez Mamie, je longe le bois, traverse la ville, et me voilà arrivée ! Dans son jardin, elle a planté un cerisier. Il donne de délicieuses cerises bien rouges. J’adore m’en régaler quand c’est la saison… Même si sa maison est un peu vieille j’aime bien y aller ; car je sais que si parfois j’ai peur, c’est à cause des histoires que je m’imagine. Chuut ! J’ai entendu un petit bruit, pas vous ? Chut ! C’est dans cette malle ! Que fait-on ? On l’ouvre ? Entre chaque histoire, quelques chansonnettes et surprises sonores agrémentent le voyage littéraire. La couleur rouge (rouge cerise) est le fil rouge imaginé à partir d’un détail de chacune des histoires pour les mettre en scène. Le jeu de la comédienne conduira tout naturellement le spectateur à faire un bout de chemin avec la rêverie et le plaisir… Une chose est sûre, c’est que toutes ces histoires feront grandir les enfants qui les dégusteront ! Et s’ils sont sages, ils auront une surprise en fin de séance ! Mais chut !

« Rouge cerise » – Compagnie Le Chant des Lignes

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne



2021-12-07T10:30:00 2021-12-07T11:30:00