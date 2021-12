Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Spectacle de Noël – Clac Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Cette année, le spectacle de Noël proposé par la Cie Truc pour petits et grands sera magique et décalé. Un prestidigitateur proposera des numéros époustouflants ! Son assistant qui le filme permet au public de suivre en direct cette magie sur un écran géant. Mais… tout ne se passe pas comme prévu. La petite machine qu’ils pensaient bien huilée se dérègle. Et les deux complices vont être dépassés par le cours des événements… Spectacle gratuit pour les familles dans le cadre des animations de Noël à Pleurtuit.

Samedi 18 décembre 2021 – 15h – Espace Delta
Rue Jules Védrine Espace Delta Pleurtuit

