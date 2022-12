Spectacle de Noël : chansons de Noël d’ici et d’ailleurs Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Avant les fêtes de fin d’année, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la ville de Soultz met en place une animation au cœur de la ville. Le duo « Le 2 de Caro » viendra sillonner au gré des vents les rues et les lieux intimistes du centre-ville en apportant de la joie avec leur musique. Leurs instruments se mêlent 2 à deux pour faire résonner des chants de Noël d’ici et d’ailleurs, une petite note d’humour, une pincée de revisite… et l’alchimie avec le public transforme l’instant ! Soultz-Haut-Rhin

