SPECTACLE DE NOËL – BLANC Lignan-sur-Orb, 17 décembre 2022, Lignan-sur-Orb . SPECTACLE DE NOËL – BLANC Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

2022-12-17 10:30:00 – 2022-12-17 Lignan-sur-Orb

Hérault Spectacle destiné aux enfants de 1 à 5 ans, où ils découvrent un joli petit panda farceur qui joue à cache-cache avec la neige.

Réservation indispensable.

Réservation indispensable. +33 4 67 37 86 38 compagnie Les graines du temps

