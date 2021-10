Spectacle de Noël au château Sully-sur-Loire, 22 décembre 2021, Sully-sur-Loire.

Spectacle de Noël au château 2021-12-22 – 2021-12-22

Sully-sur-Loire Loiret Sully-sur-Loire

Familles Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère après avoir tout perdu. Sous la protection discrète d’une chienne SDF, il part à la découverte d ece nouvel univers dans lequel il va être rejeté avec méfiance ou accueilli avec maladresse. Qui l’acceptera tel qu’il est et lui permettra de reconstruire sa vie ? Madame De Courtebride au désir de reconnaissance ? Monsieur Ernest à la mémoire vacillante ? La jeune Elodie à l’étrange solitude ?

Avec humour, tendresse et poésie, l’histoire de Tilou questionne enfants et adultes sur la façon d’accueillir l’autre, l’étranger.

Mercredi 22 décembre et dimanche 26 décembre 2021 à 15h/ tout public (conseillé à partir de 5-6 ans) / durée 50 minutes

Spectacle de Noël au château de Sully-sur-Loire / Tilou Tilou de la compagnie EXOBUS

chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 https://www.chateausully.fr/

