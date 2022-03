Spectacle de Noël Airvault, 31 mars 2022, Airvault.

Spectacle de Noël Airvault

2022-03-31 – 2022-03-31

Airvault Deux-Sèvres Airvault

Le spectacle de Noël , qui n’en est plus vraiment un ! Le jeudi 31 mars, 2 groupes prévus, 1 à 9 h 30 et 10 h 30, sur inscription. Avec la compagnie les zinzins, Cathy et Fabienne nous proposent leur spectacle “Toc toc toc”, et elles nous ferons leur spectacle de Noël ! Informations et réservations : 05 49 63 08 87 / 07 88 54 37 13 / ram.avt@csc79.org

