Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Spectacle de Noël à la Maison des Jeunes Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Spectacle de Noël à la Maison des Jeunes Arcachon, 23 décembre 2021, Arcachon. Spectacle de Noël à la Maison des Jeunes La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Arcachon

2021-12-23 14:00:00 – 2021-12-23 La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia

Arcachon Gironde Venez assister au spectacle de Noël à 14h le 23 décembre à la Maison des Jeunes. Pensez à réserver au 05.57.72.71.05. Nombre de places limitées. Compagnie les passagers du vent.

« Il était une fois le Père Noël ». Le 23 décembre 1823, le journal de New York publie, sous la plume de Clément Clark Moore, le tout premier conte où apparaît le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce spectacle entraîne les petits et grands à la découverte de ses origines autour du monde. Venez assister au spectacle de Noël à 14h le 23 décembre à la Maison des Jeunes. Pensez à réserver au 05.57.72.71.05. Nombre de places limitées. Compagnie les passagers du vent.

« Il était une fois le Père Noël ». Le 23 décembre 1823, le journal de New York publie, sous la plume de Clément Clark Moore, le tout premier conte où apparaît le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce spectacle entraîne les petits et grands à la découverte de ses origines autour du monde. +33 5 57 72 71 05 Venez assister au spectacle de Noël à 14h le 23 décembre à la Maison des Jeunes. Pensez à réserver au 05.57.72.71.05. Nombre de places limitées. Compagnie les passagers du vent.

« Il était une fois le Père Noël ». Le 23 décembre 1823, le journal de New York publie, sous la plume de Clément Clark Moore, le tout premier conte où apparaît le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce spectacle entraîne les petits et grands à la découverte de ses origines autour du monde. Maison des Jeunes com

La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Arcachon

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Ville Arcachon lieuville La Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Arcachon