Spectacle de Noël à Aunay-sur-Odon, 18 décembre 2022, Les Monts d'Aunay. Aunay-sur-Odon Route de Condé Salle des Fêtes

2022-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-18 16:00:00 16:00:00

Route de Condé Aunay-sur-Odon

Venez assister au spectacle de Noël de clowns-magiciens par la compagnie Ficelle & Bobine, offert par le Comité des Fêtes d'Aunay sur Odon.

Route de Condé Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay

