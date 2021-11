Spectacle de Noël à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 19 décembre 2021, Les Monts d'Aunay.

Spectacle de Noël à Aunay-sur-Odon Route de Condé Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay

2021-12-19 15:00:00 – 2021-12-19 Route de Condé Aunay-sur-Odon

Les Monts d’Aunay Calvados

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Aujourd’hui ils vous proposent le spectacle pour enfants « Les Voyages du Goéland » par la Compagnie du Manège.

« Loïc et Lili ont pour ami un goéland. Ce maître des océans et des airs les emmène, dans le creux de ses ailes, à la découverte de notre merveilleuse planète.

Hélas, tout n’y est pas rose : Marées noires, fonte de la banquise, déforestation !

Heureusement, les pingouins sont doués de parole, les moutons de générosité et les serpents savent se montrer compréhrensifs. »

Durée 50 min

dernière mise à jour : 2021-11-26 par