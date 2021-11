Audenge Audenge Audenge, Gironde Spectacle de Noël (6 à 12 ans) Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Spectacle de Noël (6 à 12 ans) Audenge, 11 décembre 2021, Audenge. Spectacle de Noël (6 à 12 ans) Rue des Fauvettes Complexe sportif de Pessalle Audenge

2021-12-11 15:30:00 – 2021-12-11 Rue des Fauvettes Complexe sportif de Pessalle

Audenge Gironde Audenge EUR Spectacle musical La musique rentre par les oreilles et ressort par les pieds un musicien peindre qui s inspire de la géographie du bassin Les enfants pourront manipuler des instruments : tambours maracas Une distribution de poches de chocolats se fera après chaque spectacle avec le père noël ( a voir a mon retour avec Henri) Spectacle musical La musique rentre par les oreilles et ressort par les pieds un musicien peindre qui s inspire de la géographie du bassin Les enfants pourront manipuler des instruments : tambours maracas Une distribution de poches de chocolats se fera après chaque spectacle avec le père noël ( a voir a mon retour avec Henri) +33 5 56 03 81 50 Spectacle musical La musique rentre par les oreilles et ressort par les pieds un musicien peindre qui s inspire de la géographie du bassin Les enfants pourront manipuler des instruments : tambours maracas Une distribution de poches de chocolats se fera après chaque spectacle avec le père noël ( a voir a mon retour avec Henri) spectacle-noel

Rue des Fauvettes Complexe sportif de Pessalle Audenge

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Rue des Fauvettes Complexe sportif de Pessalle Ville Audenge lieuville Rue des Fauvettes Complexe sportif de Pessalle Audenge