Spectacle de musique ! Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime

Spectacle de musique ! Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont, 14 mai 2022, Saint-Nicolas-d'Aliermont. Spectacle de musique !

Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont, le samedi 14 mai à 20:00

L’école de musique Lili Boulanger vient interpréter au musée des airs traditionnels canadiens pour le plus grand plaisir des enfants comme des adultes ! Profitez-en pour découvrir la nouvelle exposition temporaire mettant à l’honneur les canadiens dans l’Opération Jubilée d’août 1942.

Entrée libre, en accès continu.

Des airs de musiques traditionnelles québecoises retentissent dans le musée … Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Autres Lieu Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont Adresse 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Departement Seine-Maritime

Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nicolas-daliermont/

Spectacle de musique ! Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 2022-05-14 was last modified: by Spectacle de musique ! Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont 14 mai 2022 Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont

Saint-Nicolas-d'Aliermont Seine-Maritime