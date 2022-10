Spectacle de musique – Destins d’Irlande, chansons contées au pays des fushsias Bressuire, 18 novembre 2022, Bressuire.

Foyer Hérault Rue de la Petite Guimbarde Bressuire Deux-Svres Rue de la Petite Guimbarde Foyer Hérault

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 21:30:00

Bressuire

Deux-Svres

5 EUR Destins d’Irlande est un spectacle de musique (violon, flûte irlandaise, percussions, chants et récits) de dimension historique et fantastique sur les thèmes de l’exil, l’amour, la filiation. Il se déroule le long des falaises du Donegal, à l’époque de Waterloo, de la Grande Famine mais aussi des exodes massifs vers l’Amérique sans oublier ce qui fait le mystère et l’attrait des terres irlandaises : les pirates, les sorcières, les sirènes et …la Guinness!

Réservation conseillée.

+33 5 49 80 49 80

Marie-Claire Giraud

