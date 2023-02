Spectacle de musique : Benjamin Legrand Trio Auditorium Stephan Bouttet Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Benjamin Legrand présente son nouveau spectacle, « LES LIENS DU JAZZ ». Hommage à Michel Legrand. NOUVEAU SPECTACLE « LES LIENS DU JAZZ »

Henri Gravier : piano

Serge Ollivier : contrebasse

Bao Lao : batterie

Benjamin Legrand vous propose son tout nouveau spectacle où il vous raconte en chansons les quarante années de collaboration musicale avec son père à travers le monde. Allant du jazz à la chanson en passant par la comédie musicale où vous reconnaîtrez d’innombrables succès des « parapluies de Cherbourg » aux « demoiselles de Rochefort » en passant par « peau d’âne » de Jacques Demy, « les uns et les autres » de Claude Lelouch, « le cinéma » de Claude Nougaro et pleins d’autres surprises ! Infos pratiques

Réservez et achetez vos billets sur www.ville-dinard.fr rubrique Billetterie, ou auprès de Dinard Côte d’Emeraude Tourisme, ou sur place le soir de concerts dans la limite des places disponibles.

Tarifs : 16€ – 14€ – 12€ – 10€

+33 2 99 16 00 00

