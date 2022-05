Spectacle de mousquetaires au combat, 9 juillet 2022, .

Spectacle de mousquetaires au combat

2022-07-09 – 2022-07-27

8 13 EUR Lors de votre visite du Château, du 9 au 27 juillet, profitez d’un spectacle de mousquetaires au combat.

« Entrez dans le monde de bravoure. Un spectacle qui émerveillera petits et grands ! »

Votre billet d’entrée au château est valable toute la journée. Vous pourrez donc revenir voir le spectacle en après-midi.

Spectacles à 14h30 et 16h30 durée 30 minutes.

Photos non contractuelles

Lors de votre visite du Château, du 9 au 27 juillet, profitez d’un spectacle de mousquetaires au combat.

« Entrez dans le monde de bravoure. Un spectacle qui émerveillera petits et grands ! »

Votre billet d’entrée au château est valable toute la journée. Vous pourrez donc revenir voir le spectacle en après-midi.

Spectacles à 14h30 et 16h30 durée 30 minutes.

Photos non contractuelles

Lors de votre visite du Château, du 9 au 27 juillet, profitez d’un spectacle de mousquetaires au combat.

« Entrez dans le monde de bravoure. Un spectacle qui émerveillera petits et grands ! »

Votre billet d’entrée au château est valable toute la journée. Vous pourrez donc revenir voir le spectacle en après-midi.

Spectacles à 14h30 et 16h30 durée 30 minutes.

Photos non contractuelles

dernière mise à jour : 2022-03-22 par