Spectacle de mentalisme Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Spectacle de mentalisme Kaysersberg Vignoble, 23 novembre 2022, Kaysersberg Vignoble. Spectacle de mentalisme

2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2022-11-23 18:00:00 – 2022-11-23 19:00:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble EUR Tibo Fino est un magicien et mentaliste passionné par l’art de l’illusion depuis toujours, il vous donnera l’illusion de lire dans votre esprit comme dans un livre ouvert ! Nous pensons maitriser nos sens et notre cerveau, et pourtant nous nous faisons piéger. La magie et le mentalisme nous confrontent à la limite de nos capacités mentales. Nous sommes facilement manipulables. Alors ? Seriez-vous prêts à vivre une expérience incroyable, aux frontières du réel ? Quelles sont les limites de votre esprit ? Saurez-vous discerner ce qui est réel et ce qui est pure projection ? Un spectacle de Tibo Fino, organisé dans le cadre du festival « Décodage » de la Bibliothèque d’Alsace. Un jeune magicien et mentaliste passionné vous donnera l’illusion de lire dans votre esprit comme dans un livre ouvert ! +33 3 89 47 35 35 Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-11-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Spectacle de mentalisme Kaysersberg Vignoble 2022-11-23 was last modified: by Spectacle de mentalisme Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 23 novembre 2022 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin