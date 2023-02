Spectacle de mentalisme et magie de François martinez « Menteur » Théâtre Daudet Six-Fours-les-Plages Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Spectacle de mentalisme et magie de François martinez « Menteur » Théâtre Daudet, 25 février 2023, Six-Fours-les-Plages . Spectacle de mentalisme et magie de François martinez « Menteur » 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Théâtre Daudet Six-Fours-les-Plages Var Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

2023-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-25

Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages

Var Les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ?

Avec François Martinez la magie devient drôle, moderne et opère à quelques centimètres de vous et parfois même… dans vos mains ! http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Six-Fours-les-Plages Var Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Six-Fours-les-Plages lieuville Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages Departement Var

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

Spectacle de mentalisme et magie de François martinez « Menteur » Théâtre Daudet 2023-02-25 was last modified: by Spectacle de mentalisme et magie de François martinez « Menteur » Théâtre Daudet Six-Fours-les-Plages 25 février 2023 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Théâtre Daudet Six-Fours-les-Plages Var Théâtre Daudet Six-Fours-les-Plages Var

Six-Fours-les-Plages Var