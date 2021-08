Créhen Créhen Côtes-d'Armor, Créhen Spectacle de Maryvonne Le Flem Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

Spectacle de Maryvonne Le Flem Créhen, 22 août 2021, Créhen. Spectacle de Maryvonne Le Flem 2021-08-22 15:30:00 – 2021-08-22 Rue du Vieux Château Château du Guildo

Créhen Côtes d’Armor Créhen Spectacle « Maryvonne la Grande », par Marthe Vassallo

Les dimanches 25 juillet et 22 août 2021

Spectacle déambulatoire sur le site du Guildo (hors du château)

Interprété par Marthe Vassallo : texte, chant a capella, recherche et écriture Descriptif : Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces “gens de peu” dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons. C’est l’émotion d’une véritable rencontre à travers le temps que propose Marthe Vassallo avec

Maryvonne La Grande : l’hommage à voix nue, tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre. Crédit : Philippe Olivier

L’artiste costarmoricaine Marthe Vassallo a adapté pour le site du Château du Guildo sa création initialement réalisée pour Port Blanc. Cette dernière prendra la forme d’une promenade sur le site ponctuée de pauses où le public sera invité à écouter l’artiste chanter la vie de Maryvonne La Grande qui l’a tant inspirée.

Informations pratiques :

Spectacle gratuit, sur réservation au 02 96 62 62 22 (jauge limitée à 50 personnes, les enfants comptant comme personnes à part entière)

Les dimanches 25 juillet et 22 août 2021 à 15h30 Gratuit +33 2 96 62 62 22 Spectacle « Maryvonne la Grande », par Marthe Vassallo

Les dimanches 25 juillet et 22 août 2021

Spectacle déambulatoire sur le site du Guildo (hors du château)

Interprété par Marthe Vassallo : texte, chant a capella, recherche et écriture Descriptif : Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces “gens de peu” dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons. C’est l’émotion d’une véritable rencontre à travers le temps que propose Marthe Vassallo avec

Maryvonne La Grande : l’hommage à voix nue, tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre. Crédit : Philippe Olivier

L’artiste costarmoricaine Marthe Vassallo a adapté pour le site du Château du Guildo sa création initialement réalisée pour Port Blanc. Cette dernière prendra la forme d’une promenade sur le site ponctuée de pauses où le public sera invité à écouter l’artiste chanter la vie de Maryvonne La Grande qui l’a tant inspirée.

Informations pratiques :

Spectacle gratuit, sur réservation au 02 96 62 62 22 (jauge limitée à 50 personnes, les enfants comptant comme personnes à part entière)

Les dimanches 25 juillet et 22 août 2021 à 15h30 Gratuit dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Créhen Autres Lieu Créhen Adresse Rue du Vieux Château Château du Guildo Ville Créhen lieuville 48.57453#-2.20665