**Le Théâtre de marionnettes « Le Ptit Jacques » situé au cœur du Jardin Vauban de Lille à deux pas du Zoo et de la Citadelle, vous propose des spectacles de marionnettes interactifs pour enfants à partir de 3 ans. Vous pourrez suivre d’avril à Octobre les aventures du Héros Ptit Jacques et de ses amis. La participation des enfants aux histoires présentées nous plonge dans la tradition des théâtres de square de semi plein air. Cette année plus de 15 spectacles sont à l’affiche dont 4 nouveautés.** Léon, le facteur du village est un pro du camping. Il y consacre ses vacances et tous ses weekends. C’est décidé, il emmène Jacques et quelques amis pour une aventure en plein air. Faire du feu, préparer son couchage … et se faire à manger voilà quelques-unes des tâches à remplir. L’arrivée de nouveaux habitants laissera place à quelques légers quiproquos.

Entrée payante

Spectacle de marionnettes interactif pour les enfants à partir de 3 ans

Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille Vauban-Esquermes Nord



