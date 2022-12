SPECTACLE DE MARIONNETTES THÉÂTR’AVANE Abreschviller Abreschviller TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Abreschviller Catégories d’évènement: Abreschviller

SPECTACLE DE MARIONNETTES THÉÂTR'AVANE
Rue du Génial Rampont
Abreschviller
Moselle

2022-12-19 15:20:00 – 2022-12-21 15:40:00

Moselle Abreschviller Moselle 4 EUR La Sorcière aux dents vertes vous invite dans sa caravane, durant trois journées exceptionnelles ! Le spectacle est intimiste avec dix spectateurs à la fois. ll est possible de réserver par téléphone. +33 6 21 60 30 07 Rue du Génial Rampont En face de la maison de retraite Abreschviller

