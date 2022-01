Spectacle de marionnettes : « T’ES QUI TOI, DIS ? » Gironde-sur-Dropt, 29 janvier 2022, Gironde-sur-Dropt.

Spectacle de marionnettes : « T’ES QUI TOI, DIS ? » Gironde-sur-Dropt

2022-01-29 16:30:00 – 2022-01-29 17:00:00

Gironde-sur-Dropt Gironde Gironde-sur-Dropt

EUR 0 0 Un spectacle de marionnettes, poétique et sans parole, dans lequel la musique incarne des dialogues imaginaires et des sentiments. Au centre, dans un balai poétique, une boule et un cube… Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent. Ils se découvrent. Elle peut rouler. Lui non. Ils sont tous deux faits du même bois de hêtre. Pourtant … sont-ils si différents ? « T’es qui toi, dis ? » aborde ces questions d’inégalité liées au genre à travers le jeu et la légèreté d’un poème plastique.

Gratuit – Dès 1 an

Nombre de places limité – Réservation conseillée !

Le spectacle sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Compagnie Le Friiix Club

Gironde-sur-Dropt

