Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme, Saint-Vallier Spectacle de marionnettes Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Spectacle de marionnettes Saint-Vallier, 23 octobre 2021, Saint-Vallier. Spectacle de marionnettes 2021-10-23 – 2021-10-23 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier Tantôt drôles, tantôt émouvants, nos deux artistes nous offrent un spectacle de théâtre d’objets rempli de poésie, de surprise et de belles choses à regarder. Un spectacle plein de musique et de tendresse. Sur inscription par téléphone ou sur place. mddc-stvallier@ladrome.fr +33 4 75 23 32 02 http://mediatheque.ladrome.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville 45.17364#4.81888