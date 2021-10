Spectacle de marionnettes Saint-Leu-d’Esserent, 24 novembre 2021, Saint-Leu-d'Esserent.

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent

Spectacle de Noël : Bouldi & Bouldo fêtent Noël au cirque

24 novembre 2021 à 15H30

Salle Art & Culture

Par la compagnie “Coconut Marionnettes”

> Gratuit

> Pour les enfants de 6 mois à 4 ans

> Un goûter sera offert aux enfants

> Sur réservation

Nos fameux artistes saltimbanques du cirque Bouldi se donnent rendez-vous sur la piste, et préparent un spectacle éblouissant en l’honneur du Père Noël.

Lumières, paillettes, pirouettes et roulements de tambour pour … -Ernesto le chat acrobate,

-les chiots Wif, Waf et Wouf, virtuoses des vocalises,

-les oiseaux voltigeurs et leur épouvantail,

-Lapinou blanc, le petit magicien,

-Francis le hamster, dompteur de lion,

-sans oublier Bouldo le clown. Tour à tour, chef d’orchestre de la piste, magicien, sculpteur sur ballon et conteur d’histoires extraordinaires.

Tout est prêt pour l’arrivée du Père Noël.

Un tonnerre d’applaudissements pour le cirque de Bouldi-Bouldo

Durée du spectacle : 30 minutes

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Réservation pôle solidarité : 03 44 56 60 02

+33 3 44 56 60 02 https://www.saintleudesserent.fr/

