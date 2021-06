Bouguenais Port Lavigne Loire-Atlantique, Nantes Spectacle de Marionnettes – Poulet Association la Veilleuse Magnétique Port Lavigne Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Spectacle de Marionnettes – Poulet Association la Veilleuse Magnétique Port Lavigne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bouguenais. 2021-06-19

Horaire : 17:30

Gratuit : oui Poulet raconte le road-trip farfelu et palpitantd’un petit garçon du pays des 7 rivières voulantsauver sa grand-mère transforméemystérieusement en immense oiseau.Mêlant conte traditionnel et aventurefantastique contemporaine, Poulet est unspectacle ludique et familial. Port Lavigne Le Port Lavigne Bouguenais

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Port Lavigne Ville Bouguenais lieuville Port Lavigne Bouguenais