Spectacle de marionnettes Polichinelle & fils Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie, mardi 23 avril 2024.

Spectacle de marionnettes Polichinelle & fils Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Marionnettes à gaine en castelet qui permettent un rythme soutenu et donne tout son intérêt à ce style de spectacle.

C’est le mariage de Polichinelle qui débute sous de bons auspices Mère Gigogne, l’heureuse élue, est riche !

De cette union intéressée, naitra un fils dont Polichinelle prendra en charge l’éducation (si j’ose dire!)

Maniement du bâton, sarcasmes, espiègleries, humour, dérision sont au programme si vous aimez le politiquement correct…

40 minutes de gymnastique zygomatique pour une forme révolutionnaire.

Un texte original inspiré des routines traditionnelles qui ont fait la gloire de ce fameux personnage, notre bon Polichinelle qui depuis plusieurs siècles nous rappelle que celui qui n’a pas tort a raison et vice versa ! Et que le diable l’emporte surtout à la fin du spectacle… quoique!

Sur réservation. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 11:00:00

fin : 2024-04-23 11:45:00

Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marionettes-pas-sage@orange.fr

