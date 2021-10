Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Spectacle de marionnettes – Polichinelle et Fils Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de marionnettes – Polichinelle et Fils Oloron-Sainte-Marie, 7 novembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Spectacle de marionnettes – Polichinelle et Fils Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie

2021-11-07 11:00:00 – 2021-11-07 Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR 5 5 Un récipient qui renferme toutes sortes de désirs, mais aussi des surprises mordantes !

Dans ce cas, « armons-nous, allez-y » est une bonne devise !!

Polichinelle est la figure mythique du théâtre de marionnettes, dans toute l’Europe, bien avant Guignol. Louis Edmond Duranty (1833-1880) romancier, l’a bien compris. A la fin de sa vie, il recueille et publie certaines aventures de notre héros. C’est dans un souci de le voir reprendre sa place au premier plan, tout comme son cousin Punch, si populaire Outre-Manche, que nous avons remis au goût du jour une de ses « extravagantes » histoires.

Pass sanitaire demandé.

Théâtre Pas Sage Rue Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

