Spectacle de marionnettes : Polichinelle et fils, 28 juillet 2022, .

Spectacle de marionnettes : Polichinelle et fils



2022-07-28 – 2022-07-28

EUR 5 5 A partir de 4 ans et d’une durée de 40mn.

Polichinelle va donner la meilleure des éducations à son fils.

S’en suivra force gags, rythme endiablé et bien sûr « le politiquement correct » sera banni d’entrée de jeu. Mais quand on vient voir Polichinelle, s’attend on à autre chose??!!

Sur inscription.

dernière mise à jour : 2022-06-15 par