spectacle de marionnettes Pôle Mémoire Montauban

Tarn-et-Garonne

spectacle de marionnettes Pôle Mémoire, 22 septembre 2021, Montauban.

le mercredi 22 septembre à Pôle Mémoire

1621. Les armées du roi catholique Louis XIII assiègent Montauban la protestante. Les paysans des alentours se réfugient dans la ville avec leurs troupeaux et leurs basses-cours. Afin d’échapper à la folie guerrière des hommes, les animaux vont devoir s’unir et oublier leurs propres querelles. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

réservation conseillée

spectacle de marionnettes :" Le Chat et l'Épervier" par le Théâtrophone Pôle Mémoire 2 boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T16:00:00;2021-09-22T17:00:00 2021-09-22T18:00:00

