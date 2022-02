Spectacle de marionnettes : Petit Hibou Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de marionnettes : Petit Hibou Oloron-Sainte-Marie, 27 février 2022, Oloron-Sainte-Marie. Spectacle de marionnettes : Petit Hibou Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

2022-02-27 11:00:00 – 2022-02-27 Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 5 5 A partir de 18 mois : Petit Hibou est tombé du nid, mais les animaux de la forêt vont l’aider à retrouver sa maman. Marionnettes d’ombres et une chanson qui reste dans la tête!!!

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Catégories d'évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques
Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques