Spectacle de marionnettes « Mr Scouik a disparu » Ronchamp

Ronchamp

Spectacle de marionnettes « Mr Scouik a disparu »

20 bis rue Paul Strauss La Filature de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

2022-10-12

La Filature de Ronchamp 20 bis rue Paul Strauss

Ronchamp

Haute-Saône La Filature de Ronchamp et la Compagnie des Contes Perdus proposent un spectacle de marionnettes, sous La Bulle. Durée du spectacle : 45 mn environ

Technique : théâtre d’objets manipulés, comédienne et violoniste. C’est en revenant de l’école que Charlotte s’en aperçoit. Pourtant, elle est certaine de ne pas l’avoir emmené à l’école, il était là sous le tapis, ou

peut-être coincé entre les coussins du fauteuil ?

M. Scouik n’est pas n’est pas parti, on l’a enlevé, kidnappé ou plutôt… doudounappé !

En menant une enquête auprês de son entourage, elle finira par découvrir le coupable … contact@ronchamptourisme.com +33 3 84 63 50 82 La Filature de Ronchamp 20 bis rue Paul Strauss Ronchamp

