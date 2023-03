SPECTACLE DE MARIONNETTES : MONSIEUR Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio

SPECTACLE DE MARIONNETTES : MONSIEUR, 1 mars 2023, Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio. SPECTACLE DE MARIONNETTES : MONSIEUR Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault

2023-03-01 – 2023-03-01 Mauguio

Hérault Mauguio 4 EUR Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses rendez-vous ! En route pour une balade tendre et loufoque avec l’espiègle Monsieur ! Le merveilleux n’est jamais très loin pour qui sait regarder le monde avec des yeux de chat… ou d’enfant ! Les promenades de Monsieur dans l’immeuble de Lisa le conduisent à rencontrer ses voisins. Le voyage et le retour chez soi, à soi. Comment notre petit héros poilu sort-il grandi de ces aventures ? Un certaine éloge de la lenteur et de l’hédonisme est palpable. Ne nous privons pas d’en savourer chaque instant ! Création octobre 2021 D’après «Où va le Chat ?» de Léa Decan éditions l’Agrume. Mercredi 1er mars à 16h

Tarif : 6€ – 4€

Durée : 35 min

Jeune public dès 2 ans ___________ INFORMATIONS

Service culture, traditions et patrimoine

Tél : 04 67 29 65 35

E-mail : culture@mauguio-carnon.com Un spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Les Soleils Piétons culture@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 65 35 Mauguio

dernière mise à jour : 2023-02-25 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault OT MAUGUIO-CARNON Ville Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio ot mauguio-carnon mauguio/

SPECTACLE DE MARIONNETTES : MONSIEUR 2023-03-01 was last modified: by SPECTACLE DE MARIONNETTES : MONSIEUR Mauguio 1 mars 2023 Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault Hérault Mauguio OT MAUGUIO-CARNON

Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio Hérault