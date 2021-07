Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement LYON 9E ARRONDISSEMENT, Rhône Spectacle de marionnettes : Monsieur Cochon appelle à l’aide ! Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement Catégories d’évènement: LYON 9E ARRONDISSEMENT

Rhône

Spectacle de marionnettes : Monsieur Cochon appelle à l’aide ! Lyon 9e Arrondissement, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Lyon 9e Arrondissement. Spectacle de marionnettes : Monsieur Cochon appelle à l’aide ! 2021-07-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-15 11:15:00 11:15:00 Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône 358 avenue de Champagne

Lyon 9e Arrondissement Rhône EUR Un spectacle et une petite visite du musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône ! musee.sapeur-pompier@sdmis.fr +33 4 72 17 54 54 https://museepompiers.com/events/msuap150721/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par

