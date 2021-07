Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Spectacle de marionnettes : L’Ours et le Roitelet Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle de marionnettes : L’Ours et le Roitelet Montélimar, 21 août 2021, Montélimar. Spectacle de marionnettes : L’Ours et le Roitelet 2021-08-21 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-21 22:30:00 22:30:00

Montélimar Drôme Montélimar Un spectacle de marionnettes en ombres chinoises géantes dans le magnifique cadre du Château de Montélimar : une soirée d’ambiance originale et féérique. +33 4 75 01 00 20 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

lieuville 44.56009#4.75473