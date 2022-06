Spectacle de marionnettes : L’Empereur hausse le ton Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne Catégories d’évènement: 26770

Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne EUR L’EMPEREUR HAUSSE LE TON : spectacle de marionnettes pour adultes et enfants à partir de 4 ans. Compagnie SAMILDANACH de Pöet Laval : Marionnettes : Déborah Maurice – Musique : Lucie Galibois – Mise en scène : Alison Corbet larochedesarts@mailo.com +33 6 32 81 67 72 Salle des Fêtes Place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne

