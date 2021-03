Villeneuve-d'Ascq Ferme Petitprez Nord, Villeneuve-d'Ascq Annulé | Spectacle de marionnettes – « L’Élément inattendu » Ferme Petitprez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Annulé | Spectacle de marionnettes – « L'Élément inattendu »

le samedi 10 avril à Ferme Petitprez

le samedi 10 avril à Ferme Petitprez

**Samedi 10 avril 2021, spectacle de marionnettes « L’Élément inattendu » par la Compagnie de marionnettes à fils La Filoche de 15h à 16h et 17h à 18h à la Ferme Quanta.** Venez découvrir le fantastique royaume des éléments ! Là-bas tout y est parfait, la vie est paisible. Les Aquas, Lopins, Ardents et Aéros y vivent en harmonie grâce à un équilibre subtil et délicat. Pendant que certains virevoltent grâce à leurs cerfs-volants, s’amusent à surfer sur des vagues de lave, font la course avec des poissons ou veillent sur la nature, un élément inattendu vient perturber la paix du royaume : les vents sont de plus en plus puissants, le volcan gronde et pire encore, quelqu’un a dévoré les feuilles de l’arbre de vie ! * Dès 2 ans.

* Tarif unique : 6 €.

* [Théâtre La filoche](https://www.theatrelafiloche.com/noel-de-lucas/)

6€ réservations souhaitées

Ferme Petitprez 7 Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-04-10T15:00:00 2021-04-10T16:00:00;2021-04-10T17:00:00 2021-04-10T18:00:00

