Spectacle de marionnettes « Le rêve de Lilou » NOUVEAUTÉ 2021 Théâtre Le Petit Jacques Lille

Théâtre Le Petit Jacques, le dimanche 13 juin à 16:00

**Le Théâtre de marionnettes « Le Ptit Jacques » situé au cœur du Jardin Vauban de Lille à deux pas du Zoo et de la Citadelle, vous propose des spectacles de marionnettes interactifs pour enfants à partir de 3 ans. Vous pourrez suivre d’avril à Octobre les aventures du Héros Ptit Jacques et de ses amis. La participation des enfants aux histoires présentées nous plonge dans la tradition des théâtres de square de semi plein air. Cette année plus de 15 spectacles sont à l’affiche dont 4 nouveautés.** Papy Ernest raconte une histoire à ses petits enfants pour les endormir. Mais voilà qu’il commence lui-même à s’assoupir. La suite de l’histoire sera donc pour le lendemain puisque Lilou, Jacques et Jacky dorment déjà. C’est le début des rêves où l’on retrouvera : fée, gnome, sorcière, licorne … pour se pencher sur le doudou de Lilou.

Entrée payante

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants à partir de 4 ans Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T16:00:00 2021-06-13T17:00:00

