Spectacle de marionnettes Le Magicien d’Oz Niedersoultzbach, 11 juin 2022, Niedersoultzbach.

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11 15:45:00

Niedersoultzbach Bas-Rhin Niedersoultzbach

Découvrez le spectacle de marionnettes Le Magicien d’Oz, animé par Muriel et Nikolaus Ruff de la compagnie Macadam Théâtre dans le cadre de la tournée dans les bibliothèques. L‘auteur, L.Franck Baum (1856-1979), est un écrivain Américain qui connut un immense succès avec la publication, en 1900, du Magicien d‘Oz. C’est aussi l’auteur du spectacle “La véritable histoire de Santa Claus”, interprété par la compagnie l’an dernier. nC’est l’histoire de Dorothée, une petite orpheline qui vit dans une ferme retirée du Kansas auprès de son oncle Henri et de sa tante Em. Rien ne semble devoir perturber son existence paisible et joyeuse… jusqu‘au jour où un cyclone vient tout bouleverser. Les vaches s‘envolent, la maison aussi ! Encore assommée par le choc, Dorothée se réveille, le lendemain matin, dans une bien curieuse contrée… Ici les sorcières ressemblent à des fées, et les rêves les plus fous se réalisent. À condition, bien sûr, de les formuler devant le Grand Magicien d‘Oz. Dorothée voudrait tant rentrer chez elle ! nSe lançant à la recherche du mystérieux personnage, la fillette croise en chemin l‘Epouvantail sans cervelle, le Bûcheron en fer blanc et le lion poltron, qui ont eux aussi une demande de la plus haute importance à présenter au magicien… Ce spectacle est une adaptation du magnifique texte de L.Franck Baum. Traduction et adaptation pour marionnettes à gaine – Macadam Théâtre. Entrée libre n Jauge de la roulotte : 34 personnes maximum n Durée du spectacle : environ 45 minutes

