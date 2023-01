Spectacle de marionnettes « La petite galerie du déclin » à Selommes Selommes, 28 janvier 2023, Selommes .

17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher

2023-01-28 10:30:00 10:30:00 – 2023-01-28

Spectacle de marionnettes « La petite galerie du déclin » à Selommes. Autant de petites bêtes hilarantes tant leurs situations sont absurdes, voire désespérées, mais jamais désespérantes !

La forêt, ça n’existe pas : c’est l’histoire d’une amitié entre deux compagnons d’infortune enfermés dans une boîte. Toto et Bradi, un singe et un paresseux, complices, arrivent en provenance

d’on ne sait où… De plus en plus de rien : sur un petit îlot de terre, un endroit désert et fort peu accueillant, le sort de deux créatures, Crocuta Crocuta, une hyène tachetée et un Lombric Terrestre. Derniers témoins du vivant, ils sentent sous eux la terre disparaître. Tout public. Dès 6 ans. Durée : 40min.

La petite galerie du déclin, ce n’est pas un mais deux spectacles avec plein d’animaux dedans…

mediatheque.selommes@catv41.fr +33 2 54 23 83 34

CATV

