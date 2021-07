Spectacle de marionnettes « La dragonne de la rue Voïtichka » Quimper, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Quimper.

Spectacle de marionnettes « La dragonne de la rue Voïtichka » 2021-07-16 – 2021-07-16

Quimper Finistère Quimper

Mr Trotina travaille au bureau des objets perdus et trouvés. Scrupuleux des règlements, jour et nuit et nuit et jour il circule dans la rue Voïtichka à la recherche des objets perdus. Un matin, il trouve un œuf !

A partir de cet instant, la vie de Mr Trotina va être complètement bouleversée.

Pour toute la famille à partir de 3 ans.

Durée 45 min.

theatredepochelocronan@gmail.com +33 6 41 09 41 16 http://www.la-petite-semelle.org/

