Spectacle de marionnettes La Belle et la Bête Eschbourg, 18 juin 2022, Eschbourg.

Spectacle de marionnettes La Belle et la Bête Eschbourg

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 15:45:00

Eschbourg Bas-Rhin Eschbourg

Découvrez le spectacle de marionnettes La Belle et la Bête, animé par Muriel et Nikolaus Ruff de la compagnie Macadam Théâtre dans le cadre de la tournée dans les bibliothèques. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer ; ainsi tout le monde l’appelait La Belle… De retour d’un voyage, le marchand se perdit et trouva refuge dans le château de la Bête. Parce qu’il a cueilli pour sa fille cadette une rose dans le jardin de la Bête, il se voit contraint d’échanger la vie d’une de ses filles contre la sienne. La Belle, prête à sacrifier son existence pour sauver celle de son père, devient l’otage de la Bête, un monstre terrifiant. nMais dans ce château où règne la magie, la Belle va bientôt découvrir que l’amour éclot parfois là où on ne l’attendait pas… Un récit intemporel sur la modestie et la nécessité de voir au-delà des apparences. Ce spectacle est une adaptation des textes de Madame de Villeneuve publié en 1740, et de Madame Leprince de Beaumont, qui l’abrégea en 1757. Traduction et adaptation pour marionnettes à gaine – Macadam Théâtre. Entrée libre n Jauge de la roulotte : 34 personnes maximum n Durée du spectacle : environ 45 minutes

Découvrez le spectacle de marionnettes La Belle et la Bête, animé par Muriel et Nikolaus Ruff de la compagnie Macadam Théâtre dans le cadre de la tournée dans les bibliothèques.

Découvrez le spectacle de marionnettes La Belle et la Bête, animé par Muriel et Nikolaus Ruff de la compagnie Macadam Théâtre dans le cadre de la tournée dans les bibliothèques. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer ; ainsi tout le monde l’appelait La Belle… De retour d’un voyage, le marchand se perdit et trouva refuge dans le château de la Bête. Parce qu’il a cueilli pour sa fille cadette une rose dans le jardin de la Bête, il se voit contraint d’échanger la vie d’une de ses filles contre la sienne. La Belle, prête à sacrifier son existence pour sauver celle de son père, devient l’otage de la Bête, un monstre terrifiant. nMais dans ce château où règne la magie, la Belle va bientôt découvrir que l’amour éclot parfois là où on ne l’attendait pas… Un récit intemporel sur la modestie et la nécessité de voir au-delà des apparences. Ce spectacle est une adaptation des textes de Madame de Villeneuve publié en 1740, et de Madame Leprince de Beaumont, qui l’abrégea en 1757. Traduction et adaptation pour marionnettes à gaine – Macadam Théâtre. Entrée libre n Jauge de la roulotte : 34 personnes maximum n Durée du spectacle : environ 45 minutes

Eschbourg

dernière mise à jour : 2022-05-13 par